Бабашева (Лукута) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабашева (Лукута) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Лукута (Иваненко) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабашев Игорь

Отец ребёнка: Бабашев Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабашев Евгений Степанович

Отец ребёнка: Бабашев Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабашев Сергей Степанович

Отец ребёнка: Бабашев Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабашев Степан

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