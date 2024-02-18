Бабашева (Лукута) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабашев Игорь
Отец ребёнка: Бабашев Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабашев Евгений Степанович
Отец ребёнка: Бабашев Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабашев Сергей Степанович
Отец ребёнка: Бабашев Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабашев Степан