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Ульян Фомин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1842 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминается в исповедной ведомости 1862 года.
Бракосочетание
27.01.1864 ст.

Жена: Параскева Петровна

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели из Леднево: Андрей Фомин, Артамон Евдокимов, из Кобоны: Дмитрий Кузмин, Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
26.02.1865 ст.

Сын: Василий Ульянович

Мать ребёнка: Параскева Петровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.06.1866 ст.

Дочь: Акилина Ульяновна

Мать ребёнка: Параскева Петровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.02.1876 ст.

Сын: Федор Ульянович

Мать ребёнка: Параскева Петровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.07.1878 ст.

Сын: Илья Ульянович

Мать ребёнка: Параскева Петровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
01.03.1881 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Его дочь Акилина - крестная мать Евдокии Васильевны Дерябиной.
Смерть
Неизвестно

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