Ульян Фомин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
1862
Упоминается в исповедной ведомости 1862 года.
Бракосочетание
27.01.1864 ст.
Жена: Параскева Петровна
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели из Леднево: Андрей Фомин, Артамон Евдокимов, из Кобоны: Дмитрий Кузмин, Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
26.02.1865 ст.
Сын: Василий Ульянович
Мать ребёнка: Параскева Петровна
Рождение ребёнка
01.06.1866 ст.
Дочь: Акилина Ульяновна
Мать ребёнка: Параскева Петровна
Рождение ребёнка
08.02.1876 ст.
Сын: Федор Ульянович
Мать ребёнка: Параскева Петровна
Рождение ребёнка
20.07.1878 ст.
Сын: Илья Ульянович
Мать ребёнка: Параскева Петровна
Упоминание
01.03.1881 ст.
Его дочь Акилина - крестная мать Евдокии Васильевны Дерябиной.
Смерть
Неизвестно