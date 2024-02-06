Бабаян Давид Андроникович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабаян Давид Андроникович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1984

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1984

Отец: Бабаян Андроник Михайлович

Мать: Бабаян Роза

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