Щуренкова (Абызова) Александра Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щуренкова (Абызова) Александра Владимировна

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Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

12.10.1924

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1948 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1924

Отец: Абызов Владимир Семёнович

Мать: Абызова Анна Андреевна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.06.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щуренков Пётр Гаврилович

Рождение ребёнка
09.09.1948

Сын: Щуренков Сергей Петрович

Отец ребёнка: Щуренков Пётр Гаврилович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щуренков Пётр Гаврилович

Смерть
2008
Решетниково, Клин, Московская область
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