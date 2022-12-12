Щуренкова (Абызова) Александра Владимировна
Место рождения
Дата рождения12.10.1924
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1924
Отец: Абызов Владимир Семёнович
Мать: Абызова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
18.06.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щуренков Пётр Гаврилович
Рождение ребёнка
09.09.1948
Отец ребёнка: Щуренков Пётр Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2008
Решетниково, Клин, Московская область