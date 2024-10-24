Шавельский Георгий Иванович
Место рождениясело Дубокрай, Витебская губерния
Дата рождения06.01.1871
Дата смерти02.10.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1871
Работа или профессия
Неизвестно
Father confessor to czar nicholas ii of russia<br>Head chaplain of the imperial russian armed forces<br>Rector of a bulgarian russian church<br>Member of the faculty of the university of sofia<br>Teac... Показать все
Крещение
10.01.1871
Бракосочетание
1893
Супруг(-а): Георгий Иванович Шавельский
Рождение ребёнка
13.03.1895
Дочь: Новицкая/Хмелевская (Шавельская) Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Шавельская (Забелина) Ираида Мефодьевна
Витебск, Витебская область
Смерть
02.10.1951