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Шавельский Георгий Иванович

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Место рождения

село Дубокрай, Витебская губерния

Дата рождения

06.01.1871

Дата смерти

02.10.1951

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1871

Отец: Шавельский Иван Иванович

Мать: Шавельская Анна Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Father confessor to czar nicholas ii of russia<br>Head chaplain of the imperial russian armed forces<br>Rector of a bulgarian russian church<br>Member of the faculty of the university of sofia<br>Teac... Показать все
Крещение
10.01.1871
Бракосочетание
1893

Жена: Шавельская (Забелина) Ираида Мефодьевна

Супруг(-а): Георгий Иванович Шавельский
Рождение ребёнка
13.03.1895

Дочь: Новицкая/Хмелевская (Шавельская) Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Шавельская (Забелина) Ираида Мефодьевна

Витебск, Витебская область
Смерть
02.10.1951

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