Тимонин Григорий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1928
Мать ребёнка: Тимонина Прасковья Тимофеевна
Рождение ребёнка
19.08.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимонина Прасковья Тимофеевна
Смерть
?.10.1941