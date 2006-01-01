Тимонин Григорий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимонин Григорий Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1928 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1928

Сын: Тимонин Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Тимонина Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
19.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимонина Прасковья Тимофеевна

Смерть
?.10.1941
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