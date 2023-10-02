Филаретова Юнгман (Ефремова) Евгения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филаретова Юнгман (Ефремова) Евгения Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1893 ст.

Дата смерти

11.02.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1893 ст.

Отец: Ефремов Николай Васильевич

Мать: Ефремова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
27.04.1915 ст.

Дочь: Филаретова Юнгман Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Филаретов Юнгман Василий Александрович

Пушкин, Царскосельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Иван Капитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Иван Капитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филаретов Юнгман Василий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филаретов Юнгман Василий Александрович

Смерть
11.02.1969
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