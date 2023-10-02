Филаретова Юнгман (Ефремова) Евгения Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1893 ст.
Дата смерти11.02.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1893 ст.
Рождение ребёнка
27.04.1915 ст.
Дочь: Филаретова Юнгман Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Филаретов Юнгман Василий Александрович
Пушкин, Царскосельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.02.1969