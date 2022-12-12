Подольский Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодольский Дмитрий Александрович

Подольский Дмитрий Александрович

avatar

Место рождения

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1978

Отец: Подольский Александр Александрович

Мать: Подольская Марина

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 2000

Дочь: Подольская Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 2007

Сын: Подольский Вадим Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 2009

Сын: Подольский Данила Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
2020

Сын: Подольский Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close