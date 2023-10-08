Петрова Зоя Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1951
Мать: Петрова Анисия Петровна
Рождение ребёнка
04.04.1973
Дочь: Семенова-Смелова Татьяна Фердинандовна
Отец ребёнка: Смелов Фердинанд Петрович
Рождение ребёнка
03.10.?
Дочь: Соловьева-Смелова Лилия Фердинандовна
Отец ребёнка: Смелов Фердинанд Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смелов Петр Фердинандович
Отец ребёнка: Смелов Фердинанд Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смелов Николай Фердинандович
Отец ребёнка: Смелов Фердинанд Петрович