Петрова Зоя Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Зоя Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1951

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1951

Отец: не указан

Мать: Петрова Анисия Петровна

Рождение ребёнка
04.04.1973

Дочь: Семенова-Смелова Татьяна Фердинандовна

Отец ребёнка: Смелов Фердинанд Петрович

Рождение ребёнка
03.10.?

Дочь: Соловьева-Смелова Лилия Фердинандовна

Отец ребёнка: Смелов Фердинанд Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смелов Петр Фердинандович

Отец ребёнка: Смелов Фердинанд Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смелов Николай Фердинандович

Отец ребёнка: Смелов Фердинанд Петрович

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