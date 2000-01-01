Плетенева Ксения
Место рожденияВятская губерния, Глазовский уезд, Унинская волость
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Бродников Яков
Мать: не указана
Вятская губерния, Глазовский уезд, Унинская волость
Рождение ребёнка
1892
Сын: Плетенёв Гавриил
Отец ребёнка: Плетенев Михаил
починок Средняя Веретея над Ключем Кипучим, она же д. Пашковская (Пашки)
Деревня ныне не существует
Рождение ребёнка
1894
Сын: Плетенев Григорий
Отец ребёнка: Плетенев Михаил
с. Пашки Глазовского уезда Вятской губернии
Место жительства
1897
Образование
Неизвестно
неграмотная
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка (госуд.)
Смерть
Неизвестно