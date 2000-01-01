Плетенева Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетенева Ксения

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Место рождения

Вятская губерния, Глазовский уезд, Унинская волость

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Бродников Яков

Мать: не указана

Вятская губерния, Глазовский уезд, Унинская волость
Рождение ребёнка
1892

Сын: Плетенёв Гавриил

Отец ребёнка: Плетенев Михаил

починок Средняя Веретея над Ключем Кипучим, она же д. Пашковская (Пашки)
Деревня ныне не существует
Рождение ребёнка
1894

Сын: Плетенев Григорий

Отец ребёнка: Плетенев Михаил

с. Пашки Глазовского уезда Вятской губернии
Место жительства
1897
Образование
Неизвестно
неграмотная
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка (госуд.)
Смерть
Неизвестно
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