Савельев Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1949
Дата смерти06.06.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
водитель
Место жительства
Неизвестно
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
06.06.2000
Причина смерти: сорвался с балкона