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Савельев Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1949

Дата смерти

06.06.2000

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1949

Отец: Савельев Петр Сергеевич

Мать: Савельева (Ярыгина) Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
водитель
Место жительства
Неизвестно
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
06.06.2000
Причина смерти: сорвался с балкона

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