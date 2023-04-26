Зайцев Василий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения15.01.1915
Дата смерти10.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1915
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник
Крещение
18.01.1915
Рождение ребёнка
07.11.1937
Мать ребёнка: Зайцева (Парамонова) Елена Андреевна
Смерть
10.12.1941
Причина смерти: убит | https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=77486735Информация из донесения о безвозвратных потеряхФамилияЗайцев ИмяВасилий ОтчествоАфанасьевич Дата рождения/Возраст__.__.1915 ... Показать все
Похороны
Неизвестно