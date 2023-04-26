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Зайцев Василий Афанасьевич

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.01.1915

Дата смерти

10.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1915

Отец: Зайцев Афанасий Иванович

Мать: Зайцева (Горматова) Евдокия Сидоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева (Парамонова) Елена Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник
Крещение
18.01.1915
Рождение ребёнка
07.11.1937

Сын: Зайцев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Зайцева (Парамонова) Елена Андреевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
10.12.1941
Причина смерти: убит | https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=77486735Информация из донесения о безвозвратных потеряхФамилияЗайцев ИмяВасилий ОтчествоАфанасьевич Дата рождения/Возраст__.__.1915 ... Показать все
Похороны
Неизвестно

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