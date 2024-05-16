Гордеева (Патласова) Анна Васильевна 1871 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГордеева (Патласова) Анна Васильевна

Гордеева (Патласова) Анна Васильевна

Место рождения

Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Карнауховой

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Карнауховой
Бракосочетание
13.02.1891

Муж: Гордеев Георгий Моисеевич

Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Ершевой
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.