Гордеева (Патласова) Анна Васильевна
Место рожденияКунгурский уезд, Комаровская волость, д. Карнауховой
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Карнауховой
Бракосочетание
13.02.1891
Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Ершевой
Смерть
Неизвестно