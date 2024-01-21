Моор Каролина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моор Каролина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1977 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1978

Отец: не указан

Мать: Моор Тамара Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моор Дарья Александровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жабин Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
15.12.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жабин Александр Сергеевич

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