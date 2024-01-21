Моор Каролина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1978
Отец: не указан
Мать: Моор Тамара Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моор Дарья Александровна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жабин Александр Сергеевич