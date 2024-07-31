Стародубцева (Березуцкая) Дарья Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцева (Березуцкая) Дарья Осиповна

Место рождения

Чечевизна, Курской губернии

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубцев Михай

Рождение ребёнка
1792

Сын: Стародубцев Василий

Отец ребёнка: Стародубцев Михай

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Стародубцева) Василиса

Отец ребёнка: Стародубцев Михай

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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