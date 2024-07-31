Стародубцева (Березуцкая) Дарья Осиповна
Место рожденияЧечевизна, Курской губернии
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стародубцев Михай
Рождение ребёнка
1792
Сын: Стародубцев Василий
Отец ребёнка: Стародубцев Михай
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Стародубцева) Василиса
Отец ребёнка: Стародубцев Михай
Смерть
Неизвестно