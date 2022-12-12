Иванов Семён Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1969
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Иванов Константин Маркович
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1912 ст.
Рождение ребёнка
04.11.1912 ст.
Дочь: Свиридова Александра Семёновна
Мать ребёнка: Иванова Анастасия Анфиногеновна
Рождение ребёнка
24.05.1919
Мать ребёнка: Иванова Анастасия Анфиногеновна
Смерть
1969
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область