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Иванов Семён Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Иванов Константин Маркович

Мать: не указана

Бракосочетание
29.01.1912 ст.

Жена: Иванова Анастасия Анфиногеновна

Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
04.11.1912 ст.

Дочь: Свиридова Александра Семёновна

Мать ребёнка: Иванова Анастасия Анфиногеновна

Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
24.05.1919

Сын: Иванов Алексей Семёнович

Мать ребёнка: Иванова Анастасия Анфиногеновна

Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
1969
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
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