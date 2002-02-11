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Вычкин Федор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1933

Дата смерти

11.02.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1933

Отец: Вычкин Николай Ильич ?

Мать: Вычкина - Елизавета

Рождение ребёнка
?.09.1954

Сын: Вычкин Николай Федорович

Мать ребёнка: Вычкина - Лынова Екатерина Константиновна

Рождение ребёнка
19.11.1956

Дочь: Смирнова - Вычкина Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Вычкина - Лынова Екатерина Константиновна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Вычкин Александр Федорович

Мать ребёнка: Вычкина - Лынова Екатерина Константиновна

Смерть
11.02.2002
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