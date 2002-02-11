Вычкин Федор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1933
Дата смерти11.02.2002
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1933
Отец: Вычкин Николай Ильич ?
Мать: Вычкина - Елизавета
Рождение ребёнка
?.09.1954
Мать ребёнка: Вычкина - Лынова Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
19.11.1956
Дочь: Смирнова - Вычкина Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Вычкина - Лынова Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
1960
Сын: Вычкин Александр Федорович
Мать ребёнка: Вычкина - Лынова Екатерина Константиновна
Смерть
11.02.2002