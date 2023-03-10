Косицына Галина Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косицына Галина Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1966

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косицын Игорь Александрович

Рождение ребёнка
23.07.1986

Дочь: Косицына Екатерина Игоревна

Отец ребёнка: Косицын Игорь Александрович

Рождение ребёнка
29.01.1988

Сын: Косицын Станислав Игоревич

Отец ребёнка: Косицын Игорь Александрович

Рождение ребёнка
02.10.1993

Дочь: Косицына Марина Игоревна

Отец ребёнка: Косицын Игорь Александрович

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