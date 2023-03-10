Косицына Галина Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.07.1986
Дочь: Косицына Екатерина Игоревна
Отец ребёнка: Косицын Игорь Александрович
Рождение ребёнка
29.01.1988
Сын: Косицын Станислав Игоревич
Отец ребёнка: Косицын Игорь Александрович
Рождение ребёнка
02.10.1993
Дочь: Косицына Марина Игоревна
Отец ребёнка: Косицын Игорь Александрович