Дроздов Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДроздов Василий Михайлович

Дроздов Василий Михайлович

avatar

Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

06.01.1783

Дата смерти

01.12.1867

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Коломна, Коломенский, Московская область
Место жительства
С 1799 по 1809
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Место жительства
С 1809
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
01.12.1867
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close