Дроздов Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения06.01.1783
Дата смерти01.12.1867
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1799 по 1809
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Место жительства
С 1809
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
01.12.1867
Москва, город федерального значения Москва