Максимова (Кокодеева) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Кокодеева) Елена Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1967

Отец: Кокодеев Александр

Мать: Кокодеева (Меренова) Матрена Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышев Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Юрий

Рождение ребёнка
13.10.1990

Дочь: Герасимова (Максимова) Инна Юрьевна

Отец ребёнка: Максимов Юрий

Рождение ребёнка
09.12.2003

Сын: Чернышев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Чернышев Сергей

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