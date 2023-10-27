Максимова (Кокодеева) Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1967
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1967
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернышев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максимов Юрий
Рождение ребёнка
13.10.1990
Дочь: Герасимова (Максимова) Инна Юрьевна
Отец ребёнка: Максимов Юрий
Рождение ребёнка
09.12.2003
Сын: Чернышев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Чернышев Сергей