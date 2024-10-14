Коробкин Василий Харитонович 25.07.1844 — найти родственников по фамилии на Familio

Коробкин Василий Харитонович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 25.07.1844

умер Неизвестно

Отец
Коробкин Харитон Алексеевич09.04.1812 г.р.
Мать
Коробкина (Каротина) Стефанида ИвановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Коробкина (Коновалова) Федора ТимофеевнаНеизвестно г.р.
Дети
Коробкин Николай Васильевич01.02.1874 г.р.
Коробкин Роман Васильевич28.06.1877 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1844

Отец: Коробкин Харитон Алексеевич

Мать: Коробкина (Каротина) Стефанида Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробкин Павел Васильевич

Мать ребёнка: Коробкина (Коновалова) Федора Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробкина (Коновалова) Федора Тимофеевна

Рождение ребёнка
01.02.1874

Сын: Коробкин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Коробкина (Коновалова) Федора Тимофеевна

Рождение ребёнка
28.06.1877

Сын: Коробкин Роман Васильевич

Мать ребёнка: Коробкина (Коновалова) Федора Тимофеевна

Рождение ребёнка
14.10.1878

Дочь: (Коробкина) Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Коробкина (Коновалова) Федора Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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