Коробкин Василий Харитонович
мужской, родился 25.07.1844
умер Неизвестно
ОтецКоробкин Харитон Алексеевич09.04.1812 г.р.
МатьКоробкина (Каротина) Стефанида ИвановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Коробкина (Коновалова) Федора ТимофеевнаНеизвестно г.р.
Дети
Коробкин Николай Васильевич01.02.1874 г.р.
Коробкин Роман Васильевич28.06.1877 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
25.07.1844
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробкин Павел Васильевич
Мать ребёнка: Коробкина (Коновалова) Федора Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1874
Сын: Коробкин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Коробкина (Коновалова) Федора Тимофеевна
Рождение ребёнка
28.06.1877
Сын: Коробкин Роман Васильевич
Мать ребёнка: Коробкина (Коновалова) Федора Тимофеевна
Рождение ребёнка
14.10.1878
Дочь: (Коробкина) Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Коробкина (Коновалова) Федора Тимофеевна
Смерть
Неизвестно