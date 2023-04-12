Киреев Павел Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреев Павел Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1909

Дата смерти

Около ?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909

Отец: Киреев Сергей

Мать: Киреева ?

Рождение ребёнка
23.10.1941

Сын: Киреев Николай Павлович

Мать ребёнка: Киреева Мария Владимировна

Dubna, tula Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинадиа

Мать ребёнка: Киреева Мария Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киреев Алексей Павлович

Мать ребёнка: Киреева Мария Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киреева Мария Владимировна

Смерть
Около ?.12.1941
Причина смерти: Призван в РККА 23.06.1941г. Дубнинским РВК Тульской обл. Пропал без вести
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