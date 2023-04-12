Киреев Павел Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1909
Дата смертиОколо ?.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909
Отец: Киреев Сергей
Мать: Киреева ?
Рождение ребёнка
23.10.1941
Мать ребёнка: Киреева Мария Владимировна
Dubna, tula Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинадиа
Мать ребёнка: Киреева Мария Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Киреева Мария Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около ?.12.1941
Причина смерти: Призван в РККА 23.06.1941г. Дубнинским РВК Тульской обл. Пропал без вести