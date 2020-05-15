Мельник Евгений Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1946
Дата смерти15.05.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1946
Рождение ребёнка
23.02.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мельник Галина Сергеевна
Рождение ребёнка
23.01.1981
Сын: Мельник Сергей Евгеньевич
Мать ребёнка: Мельник Галина Сергеевна
Рождение ребёнка
23.02.?
Дочь: Мельник Светлана Евгеньевна
Мать ребёнка: Мельник Галина Сергеевна
Смерть
15.05.2020