Мельник Евгений Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельник Евгений Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1946

Дата смерти

15.05.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1981 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1946

Отец: не указан

Мать: Казанцева Татьяна Яковлева

Рождение ребёнка
23.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельник Галина Сергеевна

Рождение ребёнка
23.01.1981

Сын: Мельник Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Мельник Галина Сергеевна

Рождение ребёнка
23.02.?

Дочь: Мельник Светлана Евгеньевна

Мать ребёнка: Мельник Галина Сергеевна

Смерть
15.05.2020
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