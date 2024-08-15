Матрона Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрона Дмитриевна

Матрона Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1690

Дата смерти

После 1729

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1690 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1706

Сын: Федор Степанович

Отец ребёнка: Степан Федорович

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
До 1706

Муж: Степан Федорович

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1722
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
496 19 92. 951 стр. Село Старое. Степан и Иван Федоровичи. Жена Степана Матрона, жена Ивана Ирина. У Степана сын Федор у него жена Устинья. 1722г.
Рождение ребёнка
До 1724

Дочь: Каптелина Степановна

Отец ребёнка: Степан Федорович

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1729
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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