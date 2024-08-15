Матрона Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1690
Дата смертиПосле 1729
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1706
Сын: Федор Степанович
Отец ребёнка: Степан Федорович
Бракосочетание
До 1706
Муж: Степан Федорович
Упоминание
Около 1722
496 19 92. 951 стр. Село Старое. Степан и Иван Федоровичи. Жена Степана Матрона, жена Ивана Ирина. У Степана сын Федор у него жена Устинья. 1722г.
Рождение ребёнка
До 1724
Дочь: Каптелина Степановна
Отец ребёнка: Степан Федорович
Смерть
После 1729