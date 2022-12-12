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Тюльпанов Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1874 ст.

Дата смерти

04.03.1933

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1874 ст.

Отец: Тюльпанов Александр Михайлович

Мать: Тюльпанова Александра Фирсовна

Рождение ребёнка
07.02.1905 ст.

Дочь: Мосевич Мария Владимировна

Мать ребёнка: Тюльпанова Любовь Ивановна

Вологодская губ.
Рождение ребёнка
22.11.1906 ст.

Сын: Тюльпанов Александр Владимрович

Мать ребёнка: Тюльпанова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
22.02.1910 ст.

Дочь: Тюльпанова Елизавета Владимировна

Мать ребёнка: Тюльпанова Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюльпанова Любовь Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Место жительства
Неизвестно
Доворец, Солецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
04.03.1933
Котлас, Котлас, Архангельская область
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