Тюльпанов Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1874 ст.
Дата смерти04.03.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1874 ст.
Рождение ребёнка
07.02.1905 ст.
Дочь: Мосевич Мария Владимировна
Мать ребёнка: Тюльпанова Любовь Ивановна
Вологодская губ.
Рождение ребёнка
22.11.1906 ст.
Сын: Тюльпанов Александр Владимрович
Мать ребёнка: Тюльпанова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
22.02.1910 ст.
Дочь: Тюльпанова Елизавета Владимировна
Мать ребёнка: Тюльпанова Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Место жительства
Неизвестно
Доворец, Солецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
04.03.1933
Котлас, Котлас, Архангельская область