Рекшинская (Орлова) Матрёна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекшинская (Орлова) Матрёна Ивановна

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Место рождения

д. Хвостиково

Дата рождения

1832

Дата смерти

1910

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Орлов Иван

Мать: не указана

д. Хвостиково
Рождение ребёнка
С 1850 по 1868

Дочь: Пономарева Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Рекшинский Гавриил Семёнович

г. Семенов
Бракосочетание
10.11.1859

Муж: Рекшинский Гавриил Семёнович

с. Покровское
Рождение ребёнка
1862

Сын: Рекшинский Павел Гаврилович

Отец ребёнка: Рекшинский Гавриил Семёнович

г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1865

Сын: Рекшинский Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Рекшинский Гавриил Семёнович

г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Раюнец Александра Гавриловна

Отец ребёнка: Рекшинский Гавриил Семёнович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Рекшинский Григорий Гаврилович

Отец ребёнка: Рекшинский Гавриил Семёнович

г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1874

Сын: Рекшинский Сергей Гавриилович

Отец ребёнка: Рекшинский Гавриил Семёнович

г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1877

Сын: Рекшинский Семён Гаврилович

Отец ребёнка: Рекшинский Гавриил Семёнович

г. Семенов
Смерть
1910
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