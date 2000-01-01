Рекшинская (Орлова) Матрёна Ивановна
Место рожденияд. Хвостиково
Дата рождения1832
Дата смерти1910
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Орлов Иван
Мать: не указана
д. Хвостиково
Рождение ребёнка
С 1850 по 1868
Дочь: Пономарева Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Рекшинский Гавриил Семёнович
г. Семенов
Бракосочетание
10.11.1859
с. Покровское
Рождение ребёнка
1862
Сын: Рекшинский Павел Гаврилович
Отец ребёнка: Рекшинский Гавриил Семёнович
г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1865
Сын: Рекшинский Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Рекшинский Гавриил Семёнович
г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Раюнец Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Рекшинский Гавриил Семёнович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Рекшинский Григорий Гаврилович
Отец ребёнка: Рекшинский Гавриил Семёнович
г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1874
Сын: Рекшинский Сергей Гавриилович
Отец ребёнка: Рекшинский Гавриил Семёнович
г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1877
Сын: Рекшинский Семён Гаврилович
Отец ребёнка: Рекшинский Гавриил Семёнович
г. Семенов
Смерть
1910