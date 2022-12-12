Жилина (Петрищева) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилина (Петрищева) Вера Ивановна

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Место рождения

Моховой Привал, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Петрищев Иван Зиновьевич

Мать: Петрищева Васса Ивановна

Моховой Привал, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
20.07.1907

Дочь: Гололобова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Жилин Иван Петрович

Рождение ребёнка
30.12.1909

Дочь: Атанова Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Жилин Иван Петрович

Моховой Привал, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Жилин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Жилин Иван Петрович

Моховой Привал, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.04.1925

Дочь: Фильчикова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Жилин Иван Петрович

Моховой Привал, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жилина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Жилин Иван Петрович

Моховой Привал, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куксгаузен Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Жилин Иван Петрович

Моховой Привал, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казачинина Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Жилин Иван Петрович

Моховой Привал, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волобуева Елена Ивановна

Отец ребёнка: Жилин Иван Петрович

Моховой Привал, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жилин Иван Петрович

Смерть
1968
Моховой Привал, Муромцевский муниципальный район, Омская область
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