Жилина (Петрищева) Вера Ивановна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Петрищев Иван Зиновьевич
Мать: Петрищева Васса Ивановна
Рождение ребёнка
20.07.1907
Дочь: Гололобова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Жилин Иван Петрович
Рождение ребёнка
30.12.1909
Дочь: Атанова Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Жилин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Жилин Иван Петрович
Рождение ребёнка
01.04.1925
Дочь: Фильчикова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Жилин Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жилина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Жилин Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куксгаузен Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Жилин Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казачинина Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Жилин Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волобуева Елена Ивановна
Отец ребёнка: Жилин Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жилин Иван Петрович
Смерть
1968