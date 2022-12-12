Лебедева (Клинкова) Галина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Клинкова) Галина Сергеевна

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Место рождения

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область

Дата рождения

28.02.1950

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1950

Отец: Клинков Сергей Филиппович

Мать: Клинкова Валентина Вячеславовна

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
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