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Лебедева (Клинкова) Галина Сергеевна
Лебедева (Клинкова) Галина Сергеевна
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Место рождения
Вышний Волочек
, город Вышний Волочек, Тверская область
Дата рождения
28.02.1950
Пол
Женский
Отец
Клинков Сергей Филиппович
1911 г.р.
Мать
Клинкова (Меркурьева) Валентина Вячеславовна
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1950
Отец:
Клинков Сергей Филиппович
Мать:
Клинкова Валентина Вячеславовна
Вышний Волочек
, город Вышний Волочек, Тверская область
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