Ершова анастасия владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1994
Отец: Антоненко владимир борисович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.02.2016
Сын: Арсланов раиль русланович
Отец ребёнка: не указан
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.02.2016
Сын: Арсланов равиль русланович
Отец ребёнка: не указан