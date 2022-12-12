Ершова анастасия владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова анастасия владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1994

Пол

Женский

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1994

Отец: Антоненко владимир борисович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.02.2016

Сын: Арсланов раиль русланович

Отец ребёнка: не указан

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.02.2016

Сын: Арсланов равиль русланович

Отец ребёнка: не указан

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