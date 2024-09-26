Кобзева Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: (Кобзева) Агафья Алексеева
Отец ребёнка: Кобзев Алексей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1874
Отец ребёнка: Кобзев Алексей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1876
Отец ребёнка: Кобзев Алексей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: (Кобзева) Анастасия Алексеева
Отец ребёнка: Кобзев Алексей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: (Кобзева) Пелагея Алексеева
Отец ребёнка: Кобзев Алексей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: (Кобзева) Прасковья Алексеева
Отец ребёнка: Кобзев Алексей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Кобзев Иван Алексеев
Отец ребёнка: Кобзев Алексей Иванов
Смерть
Неизвестно