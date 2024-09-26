Кобзева Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзева Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1847 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобзев Алексей Иванов

Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: (Кобзева) Агафья Алексеева

Отец ребёнка: Кобзев Алексей Иванов

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Кобзев Фёдор Алексеев

Отец ребёнка: Кобзев Алексей Иванов

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Кобзев Григорий Алексеев

Отец ребёнка: Кобзев Алексей Иванов

Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: (Кобзева) Анастасия Алексеева

Отец ребёнка: Кобзев Алексей Иванов

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: (Кобзева) Пелагея Алексеева

Отец ребёнка: Кобзев Алексей Иванов

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: (Кобзева) Прасковья Алексеева

Отец ребёнка: Кобзев Алексей Иванов

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Кобзев Иван Алексеев

Отец ребёнка: Кобзев Алексей Иванов

Смерть
Неизвестно

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