Гагина (Цыцарева) Зоя Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагина (Цыцарева) Зоя Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1933

Дата смерти

25.08.2024

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1933

Отец: Цыцарев Никита Михайлович

Мать: Цыцарева (Тужилина) Вера Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагин Вениамин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гагина) Наталья Вениаминовна

Отец ребёнка: Гагин Вениамин

Рождение ребёнка
17.01.1959

Сын: Гагин Николай Вениаминович

Отец ребёнка: Гагин Вениамин

Рождение ребёнка
14.04.1962

Дочь: Обрубова (Гагина) Надежда Вениаминовна

Отец ребёнка: Гагин Вениамин

Смерть
25.08.2024

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