Гагина (Цыцарева) Зоя Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1933
Дата смерти25.08.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гагин Вениамин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гагина) Наталья Вениаминовна
Отец ребёнка: Гагин Вениамин
Рождение ребёнка
17.01.1959
Сын: Гагин Николай Вениаминович
Отец ребёнка: Гагин Вениамин
Рождение ребёнка
14.04.1962
Дочь: Обрубова (Гагина) Надежда Вениаминовна
Отец ребёнка: Гагин Вениамин
Смерть
25.08.2024