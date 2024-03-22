Агаркова (Кривенко) Татьяна Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агаркова (Кривенко) Татьяна Прокопьевна

Место рождения

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кривенко Прокопий Евсеевич

Мать: Соломонида Саввична

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1923

Муж: Солтан Тихон Антонович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1924

Сын: Солтан Иван Тихонович

Отец ребёнка: Солтан Тихон Антонович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Развод
Неизвестно

Муж: Солтан Тихон Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьменко Валентина

Отец ребёнка: Агарков Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернышева Августа

Отец ребёнка: Агарков Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Агарков Егор

Смерть
Неизвестно
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
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