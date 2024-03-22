Агаркова (Кривенко) Татьяна Прокопьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кривенко Прокопий Евсеевич
Мать: Соломонида Саввична
Бракосочетание
1923
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Солтан Тихон Антонович
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьменко Валентина
Отец ребёнка: Агарков Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернышева Августа
Отец ребёнка: Агарков Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Агарков Егор
Смерть
Неизвестно