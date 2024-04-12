Шаповалова Анастасия Филипповна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти09.07.1928
ПолЖенский
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Шаповалов Филипп Макарович
Бракосочетание
1903
Рождение ребёнка
1919 ст.
Сын: Шибицкий Ларион Федорович
Отец ребёнка: Шибицкий Федор Маркович
Рождение ребёнка
10.12.1924
Дочь: Шибицкая Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Шибицкий Федор Маркович
Смерть
09.07.1928
Рождение ребёнка
2011 ст.
Сын: Шибицкий Сергей Федорович
Отец ребёнка: Шибицкий Федор Маркович
Рождение ребёнка
2013 ст.
Дочь: Шибицкая Фекла Федоровна
Отец ребёнка: Шибицкий Федор Маркович