Шаповалова Анастасия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова Анастасия Филипповна

Место рождения

Улица, Сумська область

Дата рождения

1882

Дата смерти

09.07.1928

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Шаповалов Филипп Макарович

Мать: не указана

Улица, Сумська область
Бракосочетание
1903

Муж: не указан

Стягайловка, Сумська область
Рождение ребёнка
1919 ст.

Сын: Шибицкий Ларион Федорович

Отец ребёнка: Шибицкий Федор Маркович

Стягайловка, Сумська область
Рождение ребёнка
10.12.1924

Дочь: Шибицкая Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Шибицкий Федор Маркович

Стягайловка, Сумська область
Смерть
09.07.1928
Рождение ребёнка
2011 ст.

Сын: Шибицкий Сергей Федорович

Отец ребёнка: Шибицкий Федор Маркович

Стягайловка, Сумська область
Рождение ребёнка
2013 ст.

Дочь: Шибицкая Фекла Федоровна

Отец ребёнка: Шибицкий Федор Маркович

Стягайловка, Сумська область
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