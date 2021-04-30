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Рыбаков Юрий Афанасьевич

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Место рождения

Турткуль

Дата рождения

19.10.1935

Дата смерти

30.04.2021

Пол

Мужской

Отец

Мать

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1971 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1935

Отец: Елашев Афанасий

Мать: Рыбакова Софья Павловна

Турткуль
Рождение ребёнка
20.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыбакова Лидия Александровна

г. Томск-7
Рождение ребёнка
04.08.1971

Сын: Рыбаков Дмитрий Юрьевич

Мать ребёнка: Рыбакова Лидия Александровна

г. Томск-7
Смерть
30.04.2021
Северск, ЗАТО Северск, Томская область
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