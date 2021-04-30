Рыбаков Юрий Афанасьевич
Место рожденияТурткуль
Дата рождения19.10.1935
Дата смерти30.04.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1935
Отец: Елашев Афанасий
Мать: Рыбакова Софья Павловна
Турткуль
Рождение ребёнка
20.12.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыбакова Лидия Александровна
г. Томск-7
Рождение ребёнка
04.08.1971
Мать ребёнка: Рыбакова Лидия Александровна
г. Томск-7
Смерть
30.04.2021
Северск, ЗАТО Северск, Томская область