Алгазин Афиноген Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Алгазин Яков Лукьянович
Мать: Алгазина Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алгазин Семён Афиногенович
Мать ребёнка: Алгазина (Русакова) Софья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алгазин Василий Афиногенович
Мать ребёнка: Алгазина (Русакова) Софья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алгазин Александр Афиногенович
Мать ребёнка: Алгазина (Русакова) Софья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1915
Сын: Алгазин Тимофей Афиногенович
Мать ребёнка: Алгазина (Русакова) Софья Алексеевна
Смерть
Неизвестно