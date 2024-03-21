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Алгазин Афиноген Яковлевич

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Место рождения

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Алгазин Яков Лукьянович

Мать: Алгазина Анна Фёдоровна

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алгазин Семён Афиногенович

Мать ребёнка: Алгазина (Русакова) Софья Алексеевна

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алгазин Василий Афиногенович

Мать ребёнка: Алгазина (Русакова) Софья Алексеевна

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алгазин Александр Афиногенович

Мать ребёнка: Алгазина (Русакова) Софья Алексеевна

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина (Русакова) Софья Алексеевна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Алгазин Тимофей Афиногенович

Мать ребёнка: Алгазина (Русакова) Софья Алексеевна

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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