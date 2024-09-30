Раппу (Кайялайнен) Елизавета Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРаппу (Кайялайнен) Елизавета Андреевна

Раппу (Кайялайнен) Елизавета Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.06.1905

Муж: Раппу Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
21.08.1909

Сын: Раппу Иван Иосифович

Отец ребёнка: Раппу Иосиф Иванович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
21.12.1911

Сын: Раппу Николай Иосифович

Отец ребёнка: Раппу Иосиф Иванович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
12.12.1914

Сын: Раппу Александр Иосифович

Отец ребёнка: Раппу Иосиф Иванович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
31.01.1918

Дочь: (Раппу) Эмилия Иосифовна

Отец ребёнка: Раппу Иосиф Иванович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
25.06.1921

Дочь: (Раппу) Нина Иосифовна

Отец ребёнка: Раппу Иосиф Иванович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.