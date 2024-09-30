Раппу (Кайялайнен) Елизавета Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1905
Муж: Раппу Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
21.08.1909
Сын: Раппу Иван Иосифович
Отец ребёнка: Раппу Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
21.12.1911
Отец ребёнка: Раппу Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
12.12.1914
Сын: Раппу Александр Иосифович
Отец ребёнка: Раппу Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
31.01.1918
Дочь: (Раппу) Эмилия Иосифовна
Отец ребёнка: Раппу Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
25.06.1921
Дочь: (Раппу) Нина Иосифовна
Отец ребёнка: Раппу Иосиф Иванович
Смерть
Неизвестно