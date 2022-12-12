Чекалова (Пачуева) Степанида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалова (Пачуева) Степанида Михайловна

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Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

14.11.1853 ст.

Дата смерти

24.02.1915 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1853 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
18.10.1870 ст.

Муж: Чекалов Илья Никитин

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.06.1872 ст.

Дочь: Чекалова Аграфена Ильинична

Отец ребёнка: Чекалов Илья Никитин

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
24.06.1874 ст.

Сын: Чекалов Иван Ильич

Отец ребёнка: Чекалов Илья Никитин

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
23.04.1876 ст.

Сын: Чекалов Василий Ильич

Отец ребёнка: Чекалов Илья Никитин

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
30.10.1878 ст.

Сын: Чекалов Кузьма Ильич

Отец ребёнка: Чекалов Илья Никитин

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1881 ст.

Дочь: Чекалова Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Чекалов Илья Никитин

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1883 ст.

Сын: Чекалов Петр Ильич

Отец ребёнка: Чекалов Илья Никитин

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1885 ст.

Дочь: Чекалова Пелагея Ильинична

Отец ребёнка: Чекалов Илья Никитин

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1887 ст.

Сын: Чекалов Семён Ильич

Отец ребёнка: Чекалов Илья Никитин

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1888 ст.

Сын: Чекалов Степан Ильич

Отец ребёнка: Чекалов Илья Никитин

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
28.08.1889 ст.

Сын: Чекалов Александр Ильич

Отец ребёнка: Чекалов Илья Никитин

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
24.02.1915 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от старческой слабости
Похороны
26.02.1915 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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