Чекалова (Пачуева) Степанида Михайловна
Место рождения
Дата рождения14.11.1853 ст.
Дата смерти24.02.1915 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1853 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1870 ст.
Муж: Чекалов Илья Никитин
Рождение ребёнка
13.06.1872 ст.
Дочь: Чекалова Аграфена Ильинична
Отец ребёнка: Чекалов Илья Никитин
Рождение ребёнка
24.06.1874 ст.
Сын: Чекалов Иван Ильич
Отец ребёнка: Чекалов Илья Никитин
Рождение ребёнка
23.04.1876 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Илья Никитин
Рождение ребёнка
30.10.1878 ст.
Сын: Чекалов Кузьма Ильич
Отец ребёнка: Чекалов Илья Никитин
Рождение ребёнка
26.02.1881 ст.
Дочь: Чекалова Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Чекалов Илья Никитин
Рождение ребёнка
22.06.1883 ст.
Сын: Чекалов Петр Ильич
Отец ребёнка: Чекалов Илья Никитин
Рождение ребёнка
27.10.1885 ст.
Дочь: Чекалова Пелагея Ильинична
Отец ребёнка: Чекалов Илья Никитин
Рождение ребёнка
19.07.1887 ст.
Сын: Чекалов Семён Ильич
Отец ребёнка: Чекалов Илья Никитин
Рождение ребёнка
01.08.1888 ст.
Сын: Чекалов Степан Ильич
Отец ребёнка: Чекалов Илья Никитин
Рождение ребёнка
28.08.1889 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Илья Никитин
Смерть
24.02.1915 ст.
Причина смерти: от старческой слабости
Похороны
26.02.1915 ст.