Насонов Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Насонов Иван Иванов
Мать: Насонова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1804
Сын: Насонов Илья Иванов
Мать ребёнка: Насонова Мавра Федорова
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Насонова Мавра Федорова
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Насонова Мавра Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Насонова Мавра Федорова
Смерть
1844