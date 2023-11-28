Насонов Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНасонов Иван Иванов

Насонов Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Насонов Иван Иванов

Мать: Насонова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1804

Сын: Насонов Илья Иванов

Мать ребёнка: Насонова Мавра Федорова

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Насонова Мавра Федорова

Рождение ребёнка
1820

Сын: Насонов Максим Иванов

Мать ребёнка: Насонова Мавра Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Насонова Мавра Федорова

Смерть
1844
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close