Головин Тимофей Филимонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1686
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1679
Мать ребёнка: не указана
РГАДА ф.214 оп.5 д.743 Составители: В.Могильников, М.Кондаков, Ю.Коновалов 1703-1704: Переписная книга города Кунгура и уезда переписи тюменского сына боярского И.Т.Текутьева ( (л.68) Кунгурские посад... Показать все
Рождение ребёнка
1683
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1685 и 1693
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение
1686
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Место жительства
1686
Тазовская, Кунгурский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно