Головин Тимофей Филимонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головин Тимофей Филимонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1686

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

Около 1679 г.р.
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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1679

Сын: Головин Ефрем Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

РГАДА ф.214 оп.5 д.743 Составители: В.Могильников, М.Кондаков, Ю.Коновалов 1703-1704: Переписная книга города Кунгура и уезда переписи тюменского сына боярского И.Т.Текутьева ( (л.68) Кунгурские посад... Показать все
Рождение ребёнка
1683

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1685 и 1693

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение
1686

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Место жительства
1686
Тазовская, Кунгурский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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