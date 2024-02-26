Игнатий Архип (Ов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатий Архип (Ов)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Отец

Около 1747 г.р.

Мать

Около 1760 г.р.

Жена

Около 1783 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Архип Алексеев (Ич)

Мать: Аграфена Егорова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1837
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