Игнатий Архип (Ов)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Архип Алексеев (Ич)
Мать: Аграфена Егорова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1837