Карасев Матвей Арсеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Карасева (Романова) Татьяна Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карасев Николай Матвеевич
Мать ребёнка: Карасева (Романова) Татьяна Романовна
Информации нет. Есть краткое "Погиб на Первой мировой войне". Ни годы жизни, ни подразделения, ни места службы неизвестны.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Шленская (Карасева) Прасковья Матвеевна
Мать ребёнка: Карасева (Романова) Татьяна Романовна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Никитина (Карасева) Вера Матвеевна
Мать ребёнка: Карасева (Романова) Татьяна Романовна
Рождение ребёнка
04.11.1906
Дочь: Шульгина (Карасева) Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Карасева (Романова) Татьяна Романовна
Рождение ребёнка
18.03.1909
Дочь: Соловьева (Карасева) Дарья Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно