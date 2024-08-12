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Карасев Матвей Арсеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карасев Петр Матвеевич

Мать ребёнка: Карасева (Романова) Татьяна Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карасев Николай Матвеевич

Мать ребёнка: Карасева (Романова) Татьяна Романовна

Лугинино, Удомельский, Тверская область
Информации нет. Есть краткое "Погиб на Первой мировой войне". Ни годы жизни, ни подразделения, ни места службы неизвестны.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карасева (Романова) Татьяна Романовна

Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Шленская (Карасева) Прасковья Матвеевна

Мать ребёнка: Карасева (Романова) Татьяна Романовна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Никитина (Карасева) Вера Матвеевна

Мать ребёнка: Карасева (Романова) Татьяна Романовна

Рождение ребёнка
04.11.1906

Дочь: Шульгина (Карасева) Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Карасева (Романова) Татьяна Романовна

Рождение ребёнка
18.03.1909

Дочь: Соловьева (Карасева) Дарья Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Лугинино, Удомельский, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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