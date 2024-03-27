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Родовский Хана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Родовский Петр

Мать: Родовский ?

Рождение ребёнка
02.04.1906

Сын: Родовский Израиль Исаевич

Отец ребёнка: Родовский Исай

г.Верхнеудинск Республика Бурятия
Рождение ребёнка
21.12.1909

Сын: Родовский Абрам

Отец ребёнка: Родовский Исай

г.Верхнеудинск. Бурятия
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Ревекка

Отец ребёнка: Родовский Исай

פולין
Смерть
Неизвестно
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