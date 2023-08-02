Бедин Николай ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1918
Сын: Бедин Иван ?
Мать ребёнка: Бедина Мария Константиновна
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Бедина Мария Константиновна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Бедина Мария Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно