Абрамов (Ансимов) Алексей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов (Ансимов) Алексей Степанович

Место рождения

Большое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

?.04.1912

Дата смерти

?.04.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1912

Отец: Ансимов Степан

Мать: Конева (тамбовцева-Анисимова) Олимпиада Петровна

Большое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Около 1933

Жена: Абрамова (мясникова Антонина Яковлевна

Рождение ребёнка
22.10.1934

Сын: Абрамов Джемс Алексеевич

Мать ребёнка: Абрамова (мясникова Антонина Яковлевна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Абрамов Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Абрамова (мясникова Антонина Яковлевна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Абрамов Валерий Алексеевич

Мать ребёнка: Абрамова (мясникова Антонина Яковлевна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
29.01.1941

Дочь: Бухтоярова (абрамова) Нелли Алексеевна

Мать ребёнка: Абрамова (мясникова Антонина Яковлевна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
15.08.1944

Сын: Абрамов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Абрамова (мясникова Антонина Яковлевна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
11.09.1946

Дочь: Потапова (абрамова) Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Абрамова (мясникова Антонина Яковлевна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
02.01.1951

Дочь: Гусельникова Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Абрамова (мясникова Антонина Яковлевна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
?.05.1953

Сын: Абрамов Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Абрамова (мясникова Антонина Яковлевна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
?.04.1962
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Похороны
Неизвестно
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
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