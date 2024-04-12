Абрамов (Ансимов) Алексей Степанович
Место рождения
Дата рождения?.04.1912
Дата смерти?.04.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1912
Бракосочетание
Около 1933
Рождение ребёнка
22.10.1934
Мать ребёнка: Абрамова (мясникова Антонина Яковлевна
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Абрамова (мясникова Антонина Яковлевна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Абрамов Валерий Алексеевич
Мать ребёнка: Абрамова (мясникова Антонина Яковлевна
Рождение ребёнка
29.01.1941
Дочь: Бухтоярова (абрамова) Нелли Алексеевна
Мать ребёнка: Абрамова (мясникова Антонина Яковлевна
Рождение ребёнка
15.08.1944
Сын: Абрамов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Абрамова (мясникова Антонина Яковлевна
Рождение ребёнка
11.09.1946
Дочь: Потапова (абрамова) Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Абрамова (мясникова Антонина Яковлевна
Рождение ребёнка
02.01.1951
Дочь: Гусельникова Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Абрамова (мясникова Антонина Яковлевна
Рождение ребёнка
?.05.1953
Сын: Абрамов Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Абрамова (мясникова Антонина Яковлевна
Смерть
?.04.1962
Похороны
Неизвестно