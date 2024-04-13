Воропаева (Гордеева) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воропаева (Гордеева) Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Гордеев Аким Петрович

Мать: Гордеева (Сучкова) Соломея Нефедовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел

Смерть
Неизвестно

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