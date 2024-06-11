Заинчковская (Яворская) Ядвига Брониславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заинчковская (Яворская) Ядвига Брониславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1936

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1936

Отец: Яворский Бронислав Николаевич

Мать: Яворская (Зелезецкая) Франческа (Евфросиния) Рафаиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заинчковский Владислав Антонович

Отец ребёнка: Заинчковский Антон Мартынович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заинчковский Антон Мартынович

Рождение ребёнка
21.03.1960

Дочь: Габатель (Заинчковская) Инна Антоновна

Отец ребёнка: Заинчковский Антон Мартынович

Рождение ребёнка
05.09.1967

Дочь: Артамонова (Заинчковская) Станислава Антоновна

Отец ребёнка: Заинчковский Антон Мартынович

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