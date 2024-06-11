Заинчковская (Яворская) Ядвига Брониславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1936
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заинчковский Владислав Антонович
Отец ребёнка: Заинчковский Антон Мартынович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1960
Дочь: Габатель (Заинчковская) Инна Антоновна
Отец ребёнка: Заинчковский Антон Мартынович
Рождение ребёнка
05.09.1967
Дочь: Артамонова (Заинчковская) Станислава Антоновна
Отец ребёнка: Заинчковский Антон Мартынович