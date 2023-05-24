Грекова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грекова Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Тулинов Василий Иванович

Мать: Тулинова *

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Греков Борис Михайлович

Отец ребёнка: Греков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
30.03.1932

Дочь: Кожемякина Нина Михайловна

Отец ребёнка: Греков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Грекова Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Греков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Грекова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Греков Михаил Иванович

Смерть
1957

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