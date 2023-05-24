Грекова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1957
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Тулинов Василий Иванович
Мать: Тулинова *
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Греков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
30.03.1932
Дочь: Кожемякина Нина Михайловна
Отец ребёнка: Греков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Грекова Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Греков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Грекова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Греков Михаил Иванович
Смерть
1957