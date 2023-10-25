Жиляева (Лукьянова) Анастасия Алексеевна 28.09.1992 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жиляева (Лукьянова) Анастасия Алексеевна

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Место рождения

Ульяновская область, р.п. Радищево

Дата рождения

28.09.1992

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1992

Отец: Лукъянов Алексей Владимирович

Мать: Лукьянова (Жердева) Татьяна Ивановна

Ульяновская область, р.п. Радищево
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.09.2014

Муж: Жиляев Сергей Сергеевич

Ульяновская область, р.п. Радищево
Рождение ребёнка
14.02.2015

Дочь: (Жиляева) Алиса Сергеевна

Отец ребёнка: Жиляев Сергей Сергеевич

Московская область, г. Видное
Рождение ребёнка
08.08.2020

Дочь: (Жиляева) Варвара

Отец ребёнка: Жиляев Сергей Сергеевич

Московская область, г. Видное

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