Жиляева (Лукьянова) Анастасия Алексеевна
Место рожденияУльяновская область, р.п. Радищево
Дата рождения28.09.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1992
Ульяновская область, р.п. Радищево
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.09.2014
Ульяновская область, р.п. Радищево
Рождение ребёнка
14.02.2015
Дочь: (Жиляева) Алиса Сергеевна
Отец ребёнка: Жиляев Сергей Сергеевич
Московская область, г. Видное
Рождение ребёнка
08.08.2020
Дочь: (Жиляева) Варвара
Отец ребёнка: Жиляев Сергей Сергеевич
Московская область, г. Видное