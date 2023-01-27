Григорьев Иван Емельянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1889
Дочь: (Хрипунова) Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Хрипунова Прасковья Семеновна
Рождение ребёнка
23.12.1901
Мать ребёнка: Хрипунова Прасковья Семеновна
Рождение ребёнка
03.08.1905
Сын: Григорьев Алексей Иванович
Мать ребёнка: Хрипунова Прасковья Семеновна