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Григорьев Иван Емельянович

Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

Около 1856

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрипунова Прасковья Семеновна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
23.04.1889

Дочь: (Хрипунова) Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Хрипунова Прасковья Семеновна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
23.12.1901

Сын: Хрипунов Федор Иванович

Мать ребёнка: Хрипунова Прасковья Семеновна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
03.08.1905

Сын: Григорьев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Хрипунова Прасковья Семеновна

Громково, Богородский, Московская область

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