Федякова Фекла Петрова?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.10.1910
Дочь: Федякова Зинаида Трофимова
Отец ребёнка: Федяков Трофим Симеонов
ГАСО ф6 о17 9-10 октября 1910 г Деревни Мошкиной крестьянин Трофим Симеонов Федяков и законная его жена Фекла (Петрова?) лист поврежден, отчество сложночитаемо, оба православные Восприемники: той же ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно